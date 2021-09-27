В президента Франции Эммануэля Макрона бросили яйцом во время публичного мероприятия в городе Лион

Макрон посетил международную выставку гостеприимства и общественного питания. Президент пробирался сквозь толпу, когда посторонний предмет ударил его в плечо. Одновременно раздался возглас «Да здравствует революция». Гостеприимства в этом действии было мало, а вот связь с общественным питанием налицо.

Одна из местных радиостанций сообщила, что предметом действительно было яйцо. Его потом видели раздавленным на полу. Полиция скрутила молодого человека. Макрон сказал, что хотел бы увидеть мужчину, чтобы выяснить зачем он это сделал. Французский лидер не в первый раз становится объектом подобных эксцессов. В июне этого года в департаменте Дром он подошел к людям, стоявшим за невысокой загородкой, чтобы пожать согражданам руки. Один из стоявших поздоровался с Президентом, а затем дал ему пощечину, за что был приговорен к 4 месяцам тюрьмы.

Еще один молодой человек был приговорен к штрафу в десять тысяч евро за то, что выставил в городе Тулоне щит, на котором Макрон был изображен в образе Адольфа Гитлера.