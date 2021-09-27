ФАС обнаружила завышение цен на продукты питания в Калмыкии

Нарушения выявили в одной из крупнейших торговых сетей России.

Магазин «Пятёрочка» в Черноземельском районе Республики Калмыкия оказался под пристальным вниманием сотрудников регионального управления ФАС. В ходе мониторинга работники ведомства обнаружили, что стоимость моркови и капусты здесь завышена. В данном районе «Пятёрочка» занимает доминирующее положение и по сути не имеет конкурентов. Однако, закон запрещает хозяйствующим субъектам необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар.

Федеральная антимонопольная служба направила предупреждение о необходимости прекратить искусственное завышение стоимости продуктов питания. Если через 10 дней ситуация не изменится, то последуют более строгие санкции. В региональном ведомстве отметили, что держат ситуацию на особом контроле.

Ранее ФАС направила аналогичные предупреждения крупным торговым сетям в Московской и Рязанской областях.