Главы российских регионов вскоре могут получить возможность избираться более двух раз

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, представляющие «Единую Россию». Они предлагают отменить ограничение, которое действовало до сих пор.

Также законопроект предлагает называть руководителей регионов главами субъектов Российской Федерации



В Кремле выступают за одинаковое название глав регионов, но с учетом местной специфики, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что федеральный центр в некоторых вопросах рассчитывает на соблюдение равновесия.

Песков добавил, что президент с пониманием относится к региональным особенностям.