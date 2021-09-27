ВВС: Частная военная компания Вагнера набирает новых наемников предположительно для работы в Мали

Об этом сообщает Русская служба ВВС. По ее данным, набор ведут на полигоне в Краснодарском крае.

О том, что власти Мали обратились к российской ЧВК для содействия в борьбе с террористами, накануне говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что Россия также поставляет Мали военную технику и участвует на территории этой страны в миротворческих миссиях.