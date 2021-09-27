ФАС направила предупреждение магазинам «Пятерочка» в Калмыкии о необходимости снижения цен на продукты

В ведомстве отмечают, что закон о защите конкуренции запрещает использовать свое доминирующее положение в том или ином регионе и завышать стоимость на товары.

Ранее ФАС направляла аналогичные предупреждения магазинам «Пятерочка» и «Магнит» в Подмосковье и Рязанской области.