В Нальчике задержан организатор недавнего восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих, требованиям безопасности». Теперь старшему гиду и по совместительству владельцу компании, организующей экстремальный отдых Денису Алимову может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное управление СК, задержанного уже допросили. В ближайшее время следствие выйдет с ходатайством в суд об аресте организатора восхождения.

На прошлой неделе группа из 19 альпинистов-новичков отправилась на Эльбрус. Погодные условия резко ухудшились и тогда компания попросила о помощи. Спасатели вели поиски на высоте свыше пяти тысяч метров. В условиях плохой видимости, шквалистого ветра и низкой температуры сотрудникам МЧС удалось спасти 14 человек, пятеро погибли.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков предложил ужесточить правила восхождения на Эльбрус.