Администрация Санкт-Петербурга отменила выплаты патологоанатомам за работу с умершими от коронавируса

Врачи назвали это дискриминацией.

Изменения в постановление о выплатах петербургским медиками за работу с коронавирусными пациентами внес губернатор Александр Беглов. Как сообщает издание «Доктор Питер», из перечня исключили патологоанатомов и сотрудников учреждений, которые проводят лабораторную диагностику COVID-19, кроме тех, кто работает в консультативно-диагностических центрах. Один из сотрудников городского патологоанатомического бюро подтвердил «Эху», что, действительно, выплаты прекратили. До августа этого года петербургские патологоанатомы получали компенсацию за работу с ковидом. Расчет производился от отработанных смен, и в среднем сумма региональной выплаты составляла около 60 тысяч рублей. Патологоанатомы назвали губернаторское постановление об отмене выплат «плевком в лицо». Они говорят, что вирусную нагрузку получают точно так же, как и другие врачи и рискуют не меньше, чем врачи в красной зоне, а может быть, даже больше. По данным издания «Доктор Питер», заведующие патологоанатомических отделений городских больниц готовят обращение в Смольный с просьбой пересмотреть решение губернатора.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пока свои комментарии не представил.