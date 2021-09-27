В Госдуму внесен законопроект, который снимает ограничение для губернаторов занимать должность два срока подряд

Авторы инициативы – сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

Секретарь ЦК КПРФ по информационной работе Александр Ющенко считает, что законопроект, позволяющий губернаторам избираться более двух сроков подряд, может быть подстроен под любого. Об этом он сказал в эфире «Эха».

Президент России является сторонником сменяемости власти, но считает необходимым сбалансированный подход в этой вопросе, – заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сменяемость власти не должна быть навязчивой идеей.