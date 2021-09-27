Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт объявил об уходе со своего поста

Правда, в самом учреждении это пока не подтвердили.

Ширвиндт утверждает: срок его контракта с Театром Сатиры закончился еще в июле этого года. По словам актера и режиссера, которые приводит агентство ТАСС, он уже написал заявление об отставке в столичный департамент культуры, объяснив это тем, что «87 лет обнулить невозможно». При этом Ширвиндт намерен еще сотрудничать с театром в качестве артиста: он надеется появиться на сцене, как он выразился, «в вертикальном положении».

Между тем директор Театра Сатиры Мамед Агаев, как передает агентство РИА Новости, утверждает, что никакой информации об уходе Ширвиндта с поста худрука ни у него, ни у департамента культуры нет. По его словам, подтвердить эти сведения он не может.

Ширвиндт был художественным руководителем Театра сатиры более 20 лет: на этой должности в свое время он сменил известного театрального режиссера Валентина Плучека.