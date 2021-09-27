Росгидромет считает, что предстоящая зима в стране будет в целом в пределах нормы

Только на Урале и в Сибири в отдельные месяцы температурный фон может быть выше средних значений. Что касается этого сентября, то температура на 2,5 градуса ниже, чем год назад, поэтому раньше начался отопительный сезон в большинстве регионов.
2021-09-27T14:40:18+03:00
2021-09-27T14:40:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:40, 27 сентября 2021
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