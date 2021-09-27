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14:38, 27 сентября 2021

Участники заплыва под Геленджиком пожаловались на то, что оказались испачканными нефтепродуктами

Участники заплыва под Геленджиком попали в неприятную ситуацию. Они пожаловались изданию «Кубанские новости» на то, что оказались испачканными нефтепродуктами.

Администрация Геленджика утверждает, что разрешение на заплыв получено не было.  


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