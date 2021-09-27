В России за сутки выявили более 22-х тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Скончались 770 человек. Это значительное снижение после почти недельного роста, – утверждает оперативный штаб. На Москву приходится около 3,5 тысяч инфицированных, на Санкт-Петербург чуть более полутора тысяч.
2021-09-27T14:37:29+03:00
2021-09-27T14:48:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 27 сентября 2021
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