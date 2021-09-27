Транзит российского газа через Украину должен продолжаться, – заявил кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц

Транзит российского газа через Украину должен продолжаться, – заявил кандидат в канцлеры от победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии Олаф Шольц. По его словам, все стороны должны взять на себя гарантии в связи с запуском газопровода «Северный поток-2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня сказал, что Москва надеется на то, что сотрудничество Москвы и Берлина продолжится.

Окончательно говорить о том, кто станет новым канцлером Германии можно будет после проведения межпартийных коалиционных переговоров.