Лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии в партии, – сообщил Путин

Лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии в партии, – сообщил сегодня президент Владимир Путин. Так, к примеру, министр обороны Сергей Шойгу будет заниматься развитием Восточной Сибири, а глава МИДа Сергей Лавров международным сотрудничеством. В Госдуме непосредственно будет работать только детский омбудсмен Анна Кузнецова.