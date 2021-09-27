Лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии в партии, – сообщил Путин

Лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии в партии, – сообщил сегодня президент Владимир Путин. Так, к примеру, министр обороны Сергей Шойгу будет заниматься развитием Восточной Сибири, а глава МИДа Сергей Лавров международным сотрудничеством. В Госдуме непосредственно будет работать только детский омбудсмен Анна Кузнецова.
2021-09-27T14:33:56+03:00
2021-09-27T14:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 27 сентября 2021
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