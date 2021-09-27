Президент Гильдии киноведов и кинокритиков, культуролог и телеведущий Кирилл Разлогов скончался на 76-м году

Причиной стала сердечная недостаточность.

Кинокритик Ольга Галицкая сказала «Эху», что известие о смерти Разлогова стало большим ударом для всех, кто его знал и любил.

Галицкая запомнит своего коллегу Кирилла Разлогова жизнелюбивым, любознательным и отзывчивым человеком, об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Его всегдашнее жизнелюбие, его включенность в кинематограф, его интерес ко всему, что происходит – все это всегда было при нем. Кирилл Разлогов в этом смысле совершенно восхитительный человек, потому что он всегда отбрасывал от себя все плохое, все проблемы. Он всегда был выше и легче этого, всегда очень доступен, всегда готов дать любые комментарии и откликнуться на любые просьбы. Он поучаствовал в жизни многих и научными, и житейскими советами, и просто своей готовностью общаться», — сказала Галицкая.

Дата и место прощания с Кириллом Разлоговым пока неизвестны.