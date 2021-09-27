Президент Сербии Вучич заявил, что в случае бездействия НАТО сербская армия будет готова войти на территорию Косово

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink заявил, что в случае бездействия НАТО сербская армия будет готова войти на территорию Косово: «Мы недвусмысленно заявили, и я повторил это генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что мы не войдем в Косово и Метохию с нашими войсками, потому что мы не будем ставить под угрозу мир. Мы будем ждать вас 24 часа, чтобы отреагировать, как НАТО. Если давление на местных жителей продолжится, Сербия отреагирует и не допустит этого. Мы маленькая нация, и у нас больше нет очагов, чтобы иметь возможность разбазаривать и разрывать их на части, поскольку некоторые нас расформировали, а иногда и при поддержке Сербии».

В ЕС и НАТО заявили, что сторонам необходимо вернуться к переговорам. Москва в этом конфликте на стороне Сербии. Российское посольство возложило ответственность за обострение на Приштину.