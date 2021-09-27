Роскомнадзор требует от трех интернет-изданий удалить информацию о перебоях с поставками продуктов на Таймыре

Роскомнадзор требует по меньшей мере от трех интернет-изданий удалить информацию о перебоях с поставками продуктов на Таймыре. Местные власти проблему не отрицали.

Претензии возникли к ресурсам «Тайга.Инфо», «Красноярск – онлайн» и Znak.com. Роскомнадзор утверждает, что публикации о дефиците продуктов в магазинах села Хатанга не соответствуют действительности. В связи с этим редакции должны удалить информацию, в противном случае ведомство грозит заблокировать ресурсы. «Тайга.Инфо» уже выполнила требование, однако считает его незаконным и намерена обратиться в суд.

Видео на фоне пустых полок магазина в августе опубликовал местный депутат от ЛДПР Михаил Иваницкий. Он рассказал, что уже больше месяца в Хатанге невозможно купить мясо, колбасу, фрукты и овощи, яйца и кисломолочные продукты. Позднее исполняющая обязанности главы села Анна Бетта сказала, что о дефиците знает. Она отметила, что запланированный рейс с продуктами был перенесен на конец августа из-за поломки самолета. Спустя несколько дней власти отчитались о поставке 40 тонн груза.

Публикация Михаила Иваницкого до сих пор доступна в социальных сетях. По его словам, прокуратура провела проверку и не нашла дефицита продуктов в магазинах.