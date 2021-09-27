Крашенинников и Клишас внесли в Госдуму законопроект, который позволит губернаторам избираться больше 2 сроков подряд

Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который позволит губернаторам избираться больше двух сроков подряд. Если закон будет принят, баллотироваться на третий срок смогут, в частности, глава Татарстана Рустан Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Авторы документа также предлагают всех губернаторов называть главами регионов.

В Кремле выступают за унификацию названия должности главы региона, но с учетом местной специфики. При этом федеральный центр хотел бы, чтобы в некоторых вопросах соблюдалось равновесие, – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом в Кремле считают преждевременным давать какие-то оценки внесенному законопроекту.