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14:05, 27 сентября 2021

Социал-демократическая партия Германии победила на парламентских выборах

Соперники из блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС показали худший результат в своей истории. Сама Меркель в выборах не участвовала. Она занимала пост канцлера четыре срока.

Социал-демократы ненамного опережают консерваторов: у них почти 26% голосов. В Бундестаге партия будет иметь 206 депутатских кресел – это значительно больше, чем в прошлом созыве. Но главное – СДпГ уже объявила, что будет пытаться сформировать коалицию без участия правящего блока ХДС/ХСС, тем самым отправив его в оппозицию. Кандидат в канцлеры от немецких социал-демократов Олаф Шольц сказал, что доволен предварительными результатами выборов.

Правящий блок ХДС/ХСС, который на протяжении многих лет возглавляла действующий канцлер Ангела Меркель, набирает около 24%: такого низкого результата не было никогда. Он проиграл даже в земле Северный Рейн – Вестфалия, на родине кандидата в канцлеры Армина Лашета. Впрочем, ХДС/ХСС также имеет возможность для формирования коалиции без участия социал-демократов – хотя поступают и противоречивые сведения о том, будет ли пока еще правящий блок вести какие-либо переговоры.
Многие эксперты сходятся во мнении, что будущая коалиция почти невозможна без либеральной партии «Свободные демократы», а также без «Зеленых», которые перед началом кампании считались одними из фаворитов гонки, но в итоге оказались только третьими. Лидер объединения Анналена Бербок считает показанный результат в 15% поражением.

В Бундестаге, по предварительным данным, будут представлены еще две фракции: ультраправой «Альтернативы для Германии» и партии «Левые».

После победы Социал-демократической партии на выборах в Бундестаг у лидера социал-демократов Олафа Шольца появились реальные шансы стать канцлером.

Еще в августе никто не предполагал, что у СДПГ есть какие-то шансы на формирование кабинета министров ФРГ. Вице-канцлер и министр финансов большой последней правительственной коалиции под руководством Ангелы Меркель, Шольц сумел сплотить социал-демократов и привести их к победе.

Спокойный, разумный, основательный, не тщеславный, но уверенный в себе, готовый к жесткой партийной борьбе – таким был Шольц и во время пребывания на посту главы правительства Свободного ганзейского города Гамбург. Он проводил солидную политику в этой федеральной земле. На посту министра финансов ФРГ Шольц до пандемии остановил новую задолженность и сбалансировал госбюджет.

Во внешней политике он продолжает традицию своего земляка Гельмута Шмидта: полная поддержка НАТО и тесных связей с США, открытость по отношению к другим странам. Абсурдно из простого молодежного обмена делать вывод, что Шольц – друг автократов. Он не враждебен по отношению к Владимиру Путину, но критично относится к его действиям. Если с Шольцем играть по правилам, он будет надежным партнером. Однако кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Армин Лашет был бы для России более предсказуем.

Пока шансы Шольца на пост главы кабмина ФРГ примерно на треть выше, чем у его соперника Лашета.

Шольц заявил, что надеется сформировать новое правительство к Рождеству. Он также высказался о судьбе «Северного потока». По его словам, все должны взять на себя гарантии запуска газопровода, а Украина должна остаться транзитером газа.

Руководитель центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что Россия и Германия продолжат сотрудничать, но Берлин будет обязательно задавать вопросы по «Северному потоку» и другим острым темам.

В Кремле заявили, что надеются на преемственность в отношениях с Германией, которая является крупным торгово-экономическим и инвестиционным партнером России.  


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