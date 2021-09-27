Путин является сторонником сменяемости власти, если это не мешает работе – Песков

Президент РФ Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, если это не мешает работе. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру, и по большинству вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода», — сказал он.

Комментируя законопроект, который снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, Песков сказал, что «здесь нет единой позиции». «Законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда будет понятна конкретика», — заключил он.