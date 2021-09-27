В Кремле разделяют позицию о том, что должность президента в стране должна быть только одна – Песков

В Кремле разделяют позицию о том, что должность президента в стране должна быть только одна, и главы регионов не должны называться президентами. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Позиция, скорее, в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Конечно, должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого [Татарстана]. Президент с пониманием относится к этой специфике, но, с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю», — сказал Песков.