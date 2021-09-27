Смена власти в Германии вряд ли существенно повлияет на российско-германские отношения – эксперт

Смена власти в Германии вряд ли окажет существенное влияние на российско-германские отношения. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

«Мой прогноз: в любом коалиционном соглашении немецких партий «Северный поток — 2» будет упомянут, но как проект, который будет зависеть от поведения России. То, что Ангела Меркель прописала с Джо Байденом в совместном заявлении от 21 июля. Соответственно, будут четко прописаны все вопросы: Крым, Донбасс, вмешательство, кибератаки. Отдельно упомянут Алексея Навального и нежелательные организации», — сказал эксперт.

Вместе с тем Белов отметил, что в целом во всех программах немецких партий «Россия записана как партнер, без которого невозможно решать международные вопросы». «Меркель это обозначила в Москве. Это Афганистан и другие кризисные регионы. Поэтому ценностный вектор останется при любом канцлере таким же. Ухудшить отношения по этому вектору сложно. К сожалению, ценностный конфликт по обозначенным выше точкам сохранится достаточно долго, но ведь мы живем в условиях санкций уже 7,5 лет, развиваемся, преодолеваем, поэтому и при этом ценностном конфликте будем потихоньку сосуществовать», — заключил он.

Ранее Федеральная избирательная комиссия Германии опубликовала предварительные результаты выборов по итогам подсчета протоколов во всех 299 округах. Наибольшее количество голосов набрали социал-демократы — 25,7%. Христианско-демократический и Христианско-социальный союз получил 24,1%, «Зеленые» — 14,8%. Но для формирования правительства нужно договариваться о коалиции.

Лидер победившей СДПГ Олаф Шольц заявил о намерении создать коалицию без блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Он собирается сформировать большинство с «Зелеными» и либералами. В таком случае коалиция получит 416 мандатов депутатов при необходимом большинстве 368 депутатов.