Кубанские аграрии предлагают ввести сезонные квоты на ввоз в Россию яблок и слив

Они отмечают, что в период с сентября по апрель, когда продается более 80% выращенной плодово-ягодной продукции, на рынке наблюдается профицит из-за импорта. В этом году ситуация привела к резкому снижению цен, и отечественные аграрии оказались в сложной ситуации.