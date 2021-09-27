Кубанские аграрии предлагают ввести сезонные квоты на ввоз в Россию яблок и слив

Они отмечают, что в период с сентября по апрель, когда продается более 80% выращенной плодово-ягодной продукции, на рынке наблюдается профицит из-за импорта. В этом году ситуация привела к резкому снижению цен, и отечественные аграрии оказались в сложной ситуации.
2021-09-27T13:38:29+03:00
2021-09-27T13:38:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2910402-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:38, 27 сентября 2021
Загрузка комментариев...