СК возбудил дело по факту смерти пациентки в результате пожара в ковидном отделении больницы в Воронежской области

Следственный комитет возбудил дело по факту смерти пациентки в результате пожара в ковидном отделении больницы в Воронежской области, – сообщает ТАСС. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электрическими приборами. Произошло короткое замыкание зарядного устройства. От отравления угарным газом погибла 82-летняя женщина.
2021-09-27T13:37:58+03:00
2021-09-27T13:37:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 27 сентября 2021
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