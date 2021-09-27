СК возбудил дело по факту смерти пациентки в результате пожара в ковидном отделении больницы в Воронежской области

Следственный комитет возбудил дело по факту смерти пациентки в результате пожара в ковидном отделении больницы в Воронежской области, – сообщает ТАСС. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электрическими приборами. Произошло короткое замыкание зарядного устройства. От отравления угарным газом погибла 82-летняя женщина.