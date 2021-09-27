Гендиректор видеохостинга YouTube уклонилась от ответа на вопрос об удалении роликов по запросу российских властей

Гендиректор видеохостинга YouTube Сьюзан Воджицки уклонилась от ответа на вопрос об удалении роликов по запросу российских властей. В интервью телеканалу Bloomberg она сказала, что надеется найти общий язык с чиновниками: «Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями. (Компания) сделает все, чтобы разрешить (противоречия). Если мы не сможем… но я надеюсь, что мы продолжим всегда разрешать то, что можем».

Перед выборами в Госдуму компания Google удалила списки кандидатов, рекомендованных сторонниками политика Алексея Навального. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что компанию шантажировали уголовными делами на сотрудников в России.