Избранный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил о том, что его задержали в метро без предъявления обвинений

Избранный депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, что его задержали в московском метро без предъявления обвинений.

«Я вошел в вагон метро на станции «Измайлово», ко мне подошел сотрудник полиции и сказал, что «по вам сработала система распознавания лиц, пройдемте». Я предупредил, что являюсь кандидатом в депутаты, и мое задержание возможно только после санкции прокурора субъекта федерации. Мне сказали, что ничего не знают, и доставили в опорный пункт полиции на станции «Партизанская», — рассказал Обухов.



По словам политика, он находился там какое-то время, в журнал задержанных его не внесли, а затем кто-то позвонил и сказал его отпустить. «Я только что вышел. Каких-либо обвинений и обоснований – ничего предъявлено не было. Сейчас буду писать жалобы на незаконное задержание», — заключил Обухов.

Комментариев силовых структур пока не поступало.