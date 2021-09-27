Путин является сторонником сменяемости власти, но считает необходимым сбалансированный подход в этом вопросе, – Песков

Президент России является сторонником сменяемости власти, но считает необходимым сбалансированный подход в этом вопросе, – заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сменяемость власти не должна быть навязчивой идеей.

Сегодня в Госдуму внесен законопроект, который снимает ограничения для губернаторов занимать должность два срока подряд.