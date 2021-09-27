Лидер немецких социал-демократов, кандидат в канцлеры Олаф Шольц надеется на формирование нового правительства Германии до Рождества. Шольц сообщил о намерении сформировать коалицию с Партией зеленых и «Свободными демократами» и одновременно предложил блоку ХДС/ХСС уйти в оппозицию.

Шольц также высказался о судьбе «Северного потока». По его словам, все должны взять на себя гарантии запуска газопровода, а Украина должна остаться транзитером газа.

После выборов в Бундестаг Германия продолжит развивать отношения с Россией в позитивном ключе. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.