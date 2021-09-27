МВД напоминает мигрантам о том, что 30 сентября закончатся послабления для иностранных граждан

МВД напоминает мигрантам о том, что 30-го сентября закончатся послабления для иностранных граждан, введенные на фоне пандемии коронавируса. Полиция призывает заблаговременно обращаться за получением документов и предупреждает, что в отношении мигрантов и людей без гражданства, которые не урегулируют свой правовой статус, будут применяться административные меры.
2021-09-27T13:06:32+03:00
2021-09-27T13:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 27 сентября 2021
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