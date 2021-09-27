Белорусский руководитель Александр Лукашенко утверждает, что в Польше на границе с Белоруссией разворачиваются целые корпуса иностранных войск, прежде всего, американских. Кроме того, по данным Лукашенко, США под видом тренировочных центров создают базы НАТО на Украине. Лукашенко заявил об этом на встрече с руководством силового блока. Он подчеркнул, что обсуждал эту тему с президентом России, и есть договоренности об ответных мерах.

Лукашенко также назвал чепухой обвинения Минска в создании миграционного кризиса. По его словам, Запад – главная причина бегства людей от войны.

Лукашенко утверждает, что организаторы нелегальной миграции используют в своих целях действующий в Белоруссии безвизовый режим с рядом государств.