Третий день подряд в России фиксируют более 22 тысяч случаев заболевания коронавирусом, однако существенного роста пока нет.

Медики обнаружили на двести с небольшим меньше положительных тестов, чем накануне. Однако с 22 сентября, когда было выявлено менее 20 000 носителей вируса начало четвертой волны, о которой говорили специалисты все же ощущалось. Оперативный штаб сообщает о том, что все 85 российских регионов столкнулись с новыми случаями, а почти у 9 процентов граждан никаких клинических проявлений не отмечено. Наименьшие темпы прироста фиксируют на Алтае и в республике Бурятия. В Москве пятый день более 2 тысяч трехсот положительных тестов. Четырехзначные показатели отмечены в Петербурге и Московской области. От последствий коронавируса за сутки скончалось 779 человек. До этого пять дней подряд летальных случаев было более восьмисот. Более тринадцати с половиной тысяч граждан справились с болезнью.

Под медицинским наблюдением остаются миллион и почти триста тысяч россиян.