Жители Сан-Марино проголосовали на референдуме за легализацию абортов

Инициативу поддержали 77% избирателей. Против были 23%. Запрет на прерывание беременности действовал почти 150 лет. Закон от 1865-го года предусматривал до 3-х лет лишения свободы для женщин, сделавших аборт. Врачам грозило до 6-ти лет тюрьмы, – сообщает Би-би-си
2021-09-27T12:38:09+03:00
2021-09-27T13:02:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:38, 27 сентября 2021
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