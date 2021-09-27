Жители Сан-Марино проголосовали на референдуме за легализацию абортов

Инициативу поддержали 77% избирателей. Против были 23%. Запрет на прерывание беременности действовал почти 150 лет. Закон от 1865-го года предусматривал до 3-х лет лишения свободы для женщин, сделавших аборт. Врачам грозило до 6-ти лет тюрьмы, – сообщает Би-би-си