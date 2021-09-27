Власти Великобритании, по данным газеты «Таймс», планируют привлечь армию к решению топливного кризиса в стране

Премьер-министр Борис Джонсон в ближайшие часы может призвать военнослужащих, имеющих права на вождение большегрузного транспорта, пересесть на бензовозы, пишет «Таймс». Источники газеты утверждают, что данная операция уже получила название Escalin, а первые водители смогут приступить к работу через несколько дней. Однако на то, чтобы решить логистический кризис потребуется почти неделя, отмечает издание.

Панические настроения у подданных Великобритании начались в минувший четверг, когда нефтяная корпорация BP закрыла несколько десятков бензоколонок из-за проблем с поставками топлива. Британцы тут же ринулись на заправки, чтобы наполнить баки своих автомобилей. В результате образовались многокилометровые пробки, а на ряде заправок закончилось все топливо. Несмотря на то, что министры энергетики страны уверяют, что дефицита бензина нет, отраслевые ассоциации опасаются, что до 90% АЗС страны могут опустеть. Причиной же такой ситуации стал резкий отток профессиональных водителей из Великобритании, как из-за пандемии, так и из-за Brexit.

Для стабилизации ситуации британские власти намерены временно вывести топливную промышленность из-под действия антимонопольного законодательства, чтобы компании могли совместно принимать решения об оптимизации поставок бензина.