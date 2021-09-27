Проект нового закона о региональной власти не предусматривает изменения названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий. Такое пояснение ТАСС дал один из авторов документа, депутат Павел Крашенинников. В соответствии с законопроектом губернаторы смогут избираться более двух сроков подряд. Документ также расширяет основания для досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия.