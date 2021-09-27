Проект нового закона о региональной власти не предусматривает изменения названия должности руководителя Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также федеральных территорий. Такое пояснение ТАСС дал один из авторов документа, депутат Павел Крашенинников. В соответствии с законопроектом губернаторы смогут избираться более двух сроков подряд. Документ также расширяет основания для досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия.
2021-09-27T12:36:11+03:00
2021-09-27T12:36:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 27 сентября 2021
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