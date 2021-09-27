Белорусский руководитель Александр Лукашенко утверждает, что США фактически создают базы НАТО на Украине под видом учебных центров. Лукашенко считает, что на это необходимо реагировать. По его словам, эта тема неоднократно обсуждалась на встречах с президентом России, и они договорились принять ответные меры.