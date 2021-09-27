В Москве задержали трех мужчин, которые повредили около 600 самокатов в конце августа

Электронные панели были залиты солидолом. Злоумышленниками оказались молодые люди, проживающие в Москве. Они согласились возместить причиненный ущерб – около 1-го миллиона рублей. Пострадавшие компании пообещали перечислить деньги на благотворительность, – сообщает издание «Форбс». Отмечается также, что все самокаты снова можно эксплуатировать после сервисного обслуживания.
2021-09-27T12:10:11+03:00
2021-09-27T12:10:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:10, 27 сентября 2021
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