В Москве задержали трех мужчин, которые повредили около 600 самокатов в конце августа

Электронные панели были залиты солидолом. Злоумышленниками оказались молодые люди, проживающие в Москве. Они согласились возместить причиненный ущерб – около 1-го миллиона рублей. Пострадавшие компании пообещали перечислить деньги на благотворительность, – сообщает издание «Форбс». Отмечается также, что все самокаты снова можно эксплуатировать после сервисного обслуживания.