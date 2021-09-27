Белорусский руководитель Александр Лукашенко назвал неблагоприятной для Белоруссии ситуацию в некоторых сопредельных странах. Об этом он сказал, заслушав доклад силового блока об обстановке на государственной границе, – сообщает государственное агентство БелТА. В этой связи Лукашенко упомянул, в частности, Польшу и Украину.
2021-09-27T12:09:40+03:00
2021-09-27T12:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:09, 27 сентября 2021
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