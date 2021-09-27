Белорусский руководитель Александр Лукашенко назвал неблагоприятной для Белоруссии ситуацию в некоторых сопредельных странах. Об этом он сказал, заслушав доклад силового блока об обстановке на государственной границе, – сообщает государственное агентство БелТА. В этой связи Лукашенко упомянул, в частности, Польшу и Украину.