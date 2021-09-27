ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Уфе

Задержаны несколько человек. Утверждается, что они входили в неонацистскую группировку. Задержанным от 18-ти до 20-ти лет. Сейчас с ними проводятся следственные действия, – рассказал официальный представитель регионального Следственного комитета Евгений Каневский.

Каневский добавил, что во время обыска обнаружены самодельные взрывные устройства и девять единиц холодного оружия.