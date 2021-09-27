Пандемия коронавируса привела к масштабному сокращению продолжительности жизни

Как отмечают ученые Оксфордского университета, такого падения не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

Исследование, которое проводилось почти в 30 странах, в том числе в США и государствах Европы, показало, что в большинстве случаев продолжительность жизни упала минимум на полгода, пишет газета Financial Times. Наибольшее сокращение зафиксировано среди мужчин в Штатах: более чем на 2 года по сравнению с 2019-м. Следующей по этому показателю идет Литва: в этой прибалтийской республике средняя продолжительность жизни у мужчин снизилась примерно на 1,5 года. В восьми странах у женщин она сократилась более чем на год.

Британские ученые отмечают, что снижение продолжительности жизни в США связано с заметным увеличением смертности среди трудоспособных граждан, в то время как в Европе на это влияет летальность среди людей старше 60 лет. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что все усилия развитых стран по увеличению продолжительности жизни фактически сошли на нет. Все дело в том, что таким государствам пришлось потратить почти 6 лет на то, чтобы средняя длительность жизни повысилась на 1 год.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом во всем мире заразились более 230-ти миллионов человек, почти 5 миллионов умерли.