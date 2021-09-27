Женщинам-депутатам не удалось набрать большинства в новом парламенте Исландии

После пересчета голосов выяснилось, что у них около половины, 30 мест из 63-х, – сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. На выборах в Исландии победила правящая коалиция во главе с премьером Катрин Якобсдоттир.
2021-09-27T11:37:34+03:00
2021-09-27T12:02:35+03:00
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11:37, 27 сентября 2021
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