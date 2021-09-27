В крупных городах Великобритании почти на 90% АЗС нет бензина из-за ажиотажного спроса на топливо

23-го сентября нефтяная компания ВР закрыла несколько десятков своих заправок, сославшись на нехватку водителей бензовозов. На заправках выстроились огромные очереди. Люди возмущены бездействием властей.

Правительство Великобритании планирует привлечь военнослужащих в качестве водителей бензовозов. В пятницу власти объявили о планах выдать временные визы 5-ти тысячам иностранных водителей, – сообщает Reuters.