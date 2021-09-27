В Госдуму внесён законопроект, разрешающий главам регионов избираться больше двух сроков подряд

Авторы – депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Если закон будет принят, баллотироваться на третий срок смогут, в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин (срок их полномочий истекает в 2025-м и в 2023-м году соответственно).