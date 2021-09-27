В Госдуму внесён законопроект, разрешающий главам регионов избираться больше двух сроков подряд

Авторы – депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Если закон будет принят, баллотироваться на третий срок смогут, в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин (срок их полномочий истекает в 2025-м и в 2023-м году соответственно).
2021-09-27T11:36:14+03:00
2021-09-27T11:36:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:36, 27 сентября 2021
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