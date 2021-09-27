В России выявлено 22 236 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 13 513 человек.

В Москве — 3387 заболевших.