Пандемия коронавируса вызвала самое масштабное сокращение индекса продолжительности жизни со времен Второй мировой войны, – сообщает издание Financial Times со ссылкой на исследования Оксфордского университета. Падение показателя зафиксировано в 27-ми странах.
2021-09-27T11:34:21+03:00
2021-09-27T11:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 27 сентября 2021
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