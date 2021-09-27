Лидер немецких социал-демократов Шольц заявил о намерении создать правящую коалицию с Партией зеленых и либералами

Лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц заявил о намерении создать правящую коалицию с Партией зеленых и либералами. Шольц призвал блок ХДС/ХСС уйти в оппозицию. Социал-демократы будут иметь крупнейшую фракцию в Бундестаге – 206 мандатов. У ХДС/ХСС 196 мест, у «Зеленых» 118.

Лидер социал-демократов Олаф Шольц известен в Германии в связи с чередой скандалов, – сказал в эфире «Эха» немецкий журналист Борис Райтшустер.

Райтшустер добавил, что кремлю будет удобно работать и с соперником Шольца, лидером блока ХДС/ХСС Армином Лашетом. Главной проблемой является Партия зеленых, которая, как ожидается, войдет в коалицию.