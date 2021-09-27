Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что сербская армия будет готова войти на территорию Косово в случае бездействия НАТО. Вучич считает, что альянс должен отреагировать на нападения на сербское население в Косово.

Вучич отметил, что Сербия повысила боеготовность армии и полиции из-за конфликта на линии разграничения с Косово. В ЕС и НАТО заявили, что сторонам необходимо вернуться к переговорам. Москва в этом конфликте на стороне Сербии. Российское посольство возложило ответственность за обострение на Приштину.