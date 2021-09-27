Проект закона, согласно которому главы регионов могут оставаться на своем посту более 2 сроков подряд внесен в Госдуму

Проект закона, согласно которому главы регионов могут оставаться на своем посту более двух сроков подряд внесен в государственную Думу.

Закон унифицирует наименования должностей региональных руководителей. Теперь все они будут именоваться главами субъектов Федерации. Слово губернатор, тем самым уйдет в прошлое. Чиновники получат возможность оставаться на своем посту более чем на два срока, если конечно избиратели отдадут им предпочтение. Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в Российской федерации» внесен сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенниниковым. Кроме вышеупомянутых новаций он предполагает закрепление и продолжительности срока. Полномочия как депутатов всех уровней, так и глав субъектов будут длиться пять лет. После этого их нужно будет подтвердить на выборах. Кроме того, закрепляется и право решения споров между властями всех уровней в Госсовете, куда теперь можно будет обратиться.

Согласно проекту, Федеральные власти будут участвовать в формировании региональных правительств в ряде сфер. В частности, кандидатура министра финансов будет утверждаться Минфином России.