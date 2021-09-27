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10:38, 27 сентября 2021

Всемирная организация здравоохранения вновь постарается выяснить происхождение коронавируса

В новую команду исследователей вошли 20 учёных.

ВОЗ предпринимает очередную попытку найти причину возникновения covid-19.
Как пишет американская газета Wall Street Journal, отбор учёных в новую комиссию должен был закончиться на прошлой неделе. Сформированная группа будет работать на постоянной основе.
По словам сотрудников ВОЗ, новое расследование нужно проводить как можно скорее, поскольку образцы крови первых жертв заболевания в ближайшем будущем могут стать непригодными для использования.
Первое расследование ВОЗ в марте этого года потерпело неудачу. Эксперты посещавшие китайский Ухань, заявили о недостаточном количестве данных, полученных от властей страны. После этого многие государства выразили недовольство и призвали продолжить работу. Сейчас большинство учёных сходятся на том, что коронавирус мог передаться людям естественным путём — от летучих мышей, но есть и те, кто в этом сомневается.

В Пекине пообещали внимательно следить за отбором учёных в группу и уже предложили своих кандидатов.


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