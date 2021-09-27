Акции «Новатэка» выросли на 3,5% в начале торгов на московской бирже

Это связано с тем, что зампред правления Марк Джитвэй урегулировал налоговые претензии, предъявленные в США. В пятницу суд решил освободить бизнесмена под залог в 80 миллионов долларов. Джитвэй останется под домашним арестом и сдаст все паспорта.