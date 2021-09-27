Акции «Новатэка» выросли на 3,5% в начале торгов на московской бирже

Это связано с тем, что зампред правления Марк Джитвэй урегулировал налоговые претензии, предъявленные в США. В пятницу суд решил освободить бизнесмена под залог в 80 миллионов долларов. Джитвэй останется под домашним арестом и сдаст все паспорта.
2021-09-27T10:37:24+03:00
2021-09-27T10:44:43+03:00
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10:37, 27 сентября 2021
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