Во французском Страсбурге стартовала сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы

Российская делегация участвует в сессии дистанционно. Руководитель делегации Петр Толстой сообщил, что власти Франции запретили российским делегатам свободно передвигаться по Страсбургу. Это связано с тем, что в Евросоюзе не признают российскую вакцину «Спутник».
2021-09-27T10:36:56+03:00
2021-09-27T10:45:02+03:00
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10:36, 27 сентября 2021
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