Во французском Страсбурге стартовала сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы

Российская делегация участвует в сессии дистанционно. Руководитель делегации Петр Толстой сообщил, что власти Франции запретили российским делегатам свободно передвигаться по Страсбургу. Это связано с тем, что в Евросоюзе не признают российскую вакцину «Спутник».